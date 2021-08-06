Для красивого загара и отпугивания комаров: список натуральных средств для отпуска

Для красивого загара и отпугивания комаров: список натуральных средств для отпуска
Фото: Рixabay

Август - время долгожданных отпусков - наконец-то настал. А чтобы не испортить дни отдыха и не страдать от солнечных ожогов, укусов комаров или расстроенным желудком, стоит прихватить с собой натуральную аптечку, сообщает РБК-Украина.

Список натуральных средств от практически любого вида "напастей" предложила в своём Instagram нутрициолог Вероника Натуромама.

Натуральная аптечка, которая точно пригодится в отпуске:

  • Тыквенное масло - против вздутия живота/отрыжки/изжоги/коликов/запоров и любых проблемах с пищеварением. Каротиноиды из масла защищают кожу и снижают риск солнечного ожога, особенно если начать употреблять масло заранее.
  • Гель алоэ вера - средство после солнечных ванн, +облегчает солнечные ожоги.
  • Чай при крапивнице, аллергии, дерматите - натуральный антигистаминный препарат, +при солнечных ожогах снижает боль.
  • Сбор при ротавирусе/куркума/корки граната - при кишечных инфекциях. Куркума - антибиотик и противовирусное.
  • Элеутерококк - трава-адаптоген, которая помогает комфортнее перенести jetlag и адаптироваться к новому климату.
  • Артишок/одуванчик/расторопша/лецитин - помогут работе печени. при перелете, когда мы подвергаемся большой токсической нагрузке.
  • Эфирное масло лаванды - даже если вы обгорели, при нанесении масла, она не облезет. Для этого смешайте гель алоэ вера с 3-7 каплями масла и нанесите на тело. Подходит для отпугивания комаров; средство при зуде от укуса насекомых, ожоге.
  • Масло чёрного тмина - универсальное лекарство от многих болезней (природный антибиотик/спазмолитик/обезболивающее/противовирусное средство).
  • Кора муравьиного дерева - безопасный антибиотик/противовирусное широкого действия.
  • Эфирное масло гвоздики при зубной боли.
  • Масло для отпугивания комаров.
  • Пихтовый нектар - безопасный антибиотик и противовирусное.
  • Эфирное масло чайного дерева - антисептик. При молочнице, зуде, грибке.

Автор: Татьяна Турчаникова

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