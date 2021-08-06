Для красивого загара и отпугивания комаров: список натуральных средств для отпуска
Август - время долгожданных отпусков - наконец-то настал. А чтобы не испортить дни отдыха и не страдать от солнечных ожогов, укусов комаров или расстроенным желудком, стоит прихватить с собой натуральную аптечку, сообщает РБК-Украина.
Список натуральных средств от практически любого вида "напастей" предложила в своём Instagram нутрициолог Вероника Натуромама.
Натуральная аптечка, которая точно пригодится в отпуске:
- Тыквенное масло - против вздутия живота/отрыжки/изжоги/коликов/запоров и любых проблемах с пищеварением. Каротиноиды из масла защищают кожу и снижают риск солнечного ожога, особенно если начать употреблять масло заранее.
- Гель алоэ вера - средство после солнечных ванн, +облегчает солнечные ожоги.
- Чай при крапивнице, аллергии, дерматите - натуральный антигистаминный препарат, +при солнечных ожогах снижает боль.
- Сбор при ротавирусе/куркума/корки граната - при кишечных инфекциях. Куркума - антибиотик и противовирусное.
- Элеутерококк - трава-адаптоген, которая помогает комфортнее перенести jetlag и адаптироваться к новому климату.
- Артишок/одуванчик/расторопша/лецитин - помогут работе печени. при перелете, когда мы подвергаемся большой токсической нагрузке.
- Эфирное масло лаванды - даже если вы обгорели, при нанесении масла, она не облезет. Для этого смешайте гель алоэ вера с 3-7 каплями масла и нанесите на тело. Подходит для отпугивания комаров; средство при зуде от укуса насекомых, ожоге.
- Масло чёрного тмина - универсальное лекарство от многих болезней (природный антибиотик/спазмолитик/обезболивающее/противовирусное средство).
- Кора муравьиного дерева - безопасный антибиотик/противовирусное широкого действия.
- Эфирное масло гвоздики при зубной боли.
- Масло для отпугивания комаров.
- Пихтовый нектар - безопасный антибиотик и противовирусное.
- Эфирное масло чайного дерева - антисептик. При молочнице, зуде, грибке.
Автор: Татьяна Турчаникова