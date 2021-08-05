Зеленский: многие россияне поддерживают Украину

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что огромное количество россиян не поддерживают агрессивную политику Кремля в отношении Украины, и считают Крым украинским, сообщает УНИАН.

Такое заявление он сделал в интервью телеканалу "Дом".

"Мы не должны говорить, что все русские ненавидят украинцев, это неправда. И это тот нарратив, который показывают и в РФ, я знаю, по телевизору, что украинцы ненавидят русских. Это не совсем правда…

Есть огромное количество русских людей, которые поддерживают единую Украину, поддерживают Донбасс и видят его только украинским. И им неприятно. И вообще то им стыдно за все, что связано с Крымом" , - пояснил он.

Глава государства убеджен, что российская история еще будет оплакивать решения Кремля по поводу Крыма. Ведь они запустили раздор между украинцами и россиянами.

При этом он подчеркнул, что понимает позицию украинцев, относящихся к России непримиримо - так как война отняла у многих друзей и родственников.

Зеленский также заявил, что сторонникам идеологии "русского мира" не следует оставаться на территории временно оккупированного Донбасса — им стоит переезжать в Россию, поскольку этот регион никогда не войдет в РФ.