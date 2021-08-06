Достаем броги и свитшоты: топ вещей для августа 2021
Августовская погода обычно нестабильная, днём все ещё жарко, как обычно это бывает летом, а вечером уже прохладно и немного тянет осенью. Самое время - достать заждавшиеся на полке клоги, сообщает РБК-Украина.
А вот что к ним надеть, рассказала стилист Ольга Ким в своем instagram.
Что модно носить в августе 2021:
1. Акцентный пиджак отлично будет смотреться с минималистично одеждой.
2. Базовый пиджак хорошо сочетается с джинсами.
3. Лоферы, броги, носки. Горячий тренд, который мы мечтали выгулять все лето.
4. Блузы. В тренде объемный рукав и квадратный вырез. Низ может быть любой, от брюк до шортов.
5. Платье-парашют с длинным рукавом все ещё отлично впишется в погодные условия.
6. Свитшоты, украшения, трендовая обувь - вуаля, вы самая стильная в офисе.
7. Если не любите пиджаки, доставайте свой любимый кардиган или легкий джемпер.
8. Август - отличное время, чтобы выгулять рубашки свободного кроя.
Автор: Татьяна Турчаникова