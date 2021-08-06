Достаем броги и свитшоты: топ вещей для августа 2021

Августовская погода обычно нестабильная, днём все ещё жарко, как обычно это бывает летом, а вечером уже прохладно и немного тянет осенью. Самое время - достать заждавшиеся на полке клоги, сообщает РБК-Украина.

А вот что к ним надеть, рассказала стилист Ольга Ким в своем instagram.

Что модно носить в августе 2021:

1. Акцентный пиджак отлично будет смотреться с минималистично одеждой.

фото: instagram.com/discoverstyle.ru

2. Базовый пиджак хорошо сочетается с джинсами.

фото: instagram.com/discoverstyle.ru

3. Лоферы, броги, носки. Горячий тренд, который мы мечтали выгулять все лето.

фото: instagram.com/discoverstyle.ru

4. Блузы. В тренде объемный рукав и квадратный вырез. Низ может быть любой, от брюк до шортов.

фото: instagram.com/discoverstyle.ru

5. Платье-парашют с длинным рукавом все ещё отлично впишется в погодные условия.

фото: instagram.com/discoverstyle.ru

6. Свитшоты, украшения, трендовая обувь - вуаля, вы самая стильная в офисе.

фото: instagram.com/discoverstyle.ru

7. Если не любите пиджаки, доставайте свой любимый кардиган или легкий джемпер.

фото: instagram.com/discoverstyle.ru

8. Август - отличное время, чтобы выгулять рубашки свободного кроя.

фото: instagram.com/discoverstyle.ru

Автор: Татьяна Турчаникова