ГБР обыскало Минюст, Малюська сообщил подробности

Государственное бюро расследований пришло с обысками в Министерство юстиции в связи с расследованием дела о возможном вымогательстве столичной адвокаткой взятки, которую якобы должны были передать в Минюст, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказал изданию министр юстиции Денис Малюська. ГБР поручило проводить экспертизу в деле по Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз. При этом сам институт также подчиняется Минюсту.

По просьбе КНИИСЭ следователи пришли изъять документы в помещениях министерства, расположенных в Рыльском переулке на и улице Бульварно-Кудрявской.

Правоохранители скопировали всю систему электронного документооборота ведомства. Подозрений сотрудникам министерства не вручали.