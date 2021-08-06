Медики назвали 4 признака диабета, которые можно распознать по глазам

Некоторые из общих симптомов диабета включают частое мочеиспускание, внезапную потерю веса, голод, онемение или покалывание в руках или ногах, сухость кожи, инфекции и хроническую усталость. Но знаете ли вы, что это может повлиять и на ваши глаза, сообщает Clutch.

Медики назвали симптомы, которые могут указывать на развитие диабета:

Нечеткое зрение

Недуг нарушает зрение: 80% людей обнаруживают ухудшение зрения при диабете в течение 10 лет после постановки диагноза.

Хроническая усталость глаз

Длительная работа за компьютером может вызывать напряжение глаз, но также это может быть признаком более серьезной проблемы. Если дискомфорт не проходит быстро после отдыха глаз или длится три дня или дольше, возможно, вы имеете дело с чем-то более серьезным, чем обычная усталость глаз.

Светочувствительность

Вы заметили внезапную чувствительность к свету? Инфекции, ссадины роговицы и некоторые заболевания, такие как менингит, могут сделать ваше зрение более чувствительным к свету, чем обычно. Если вы обнаружили внезапную чувствительность к свету, которая не проходит через короткое время или возвращается регулярно, вам следует обратиться к врачу.

Нарушения зрения

Черные точки или плавающие помутнения являются примерами нарушений зрения, которые могут указывать на серьезную проблему со зрением. Если эти симптомы возникают внезапно, независимо от того, сопровождаются они головной болью или нет, вам следует обратиться за неотложной медицинской помощью к окулисту. Подобные нарушения могут быть вызваны отслойкой сетчатки. Лучше всего проконсультироваться с врачом на предмет диабета.