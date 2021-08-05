На границе Армении и Азербайджана разместили пограничников РФ

Российские пограничники размещены в граничащей с Азербайджаном Тавушской области на северо-востоке Армении, сообщает Интерфакс.

Об этом заявили в Минобороны Армении.

"На участке села Воскепар Тавушской области размещены российские пограничники" , - заявили в пресс-службе армянского военного ведомства.

Там добавили, что идет строительство "помещений тылового обеспечения".

В Минобороны отметили, что процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества.

Вместе с тем министр обороны Армении Аршак Карапетян в четверг на заседании коллегии ведомства поручил "исключить любые попытки продвижения противника или улучшения позиций".

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ, а премьер-министр Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина о содействии.