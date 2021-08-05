Украина считает некорректными претензии по паспортам от ЕС

Украинская сторона считает необоснованным упрек Евросоюза о наличии у краинцев двух действующих паспортов для выезда за границу одновременно и призыв к отмене выдачи "дополнительных" паспортов, сообщает Украинская правда.

Для украинского правительства рекомендация Брюсселя отменить практику выдачи двух паспортов и аннулировать действие уже выданных документов стала неожиданностью.

Максим Соколюк, глава Государственной миграционной службы, ответственной за выдачу биометрических документов, в комментарии ЕвроПравде заявил, что Брюссель даже не намекал, что видит здесь проблему.

"Точнее, года 3 назад Словакия и Венгрия действительно поднимали эту тему - мол, как нам отличать украинцев, которые имеют два паспорта. Но мы дали четкое объяснение, которое ЕС удовлетворило. И я был очень удивлен увидеть то самое "обвинение" в отчете Еврокомиссии, хотя прежде не было попыток получить наши комментарии по этим претензиям" , - рассказал Соколюк.

Как выяснилось, инициатором абсурдного требования в адрес Киева стала Польша.

"Польша сообщила (Еврокомиссии), что украинская власть выдавала одновременно два или три биометрических паспорта некоторым своим гражданам, что на практике может привести к тому, что соответствующие граждане Украины будут находиться (на территории ЕС) более 90 дней в течение 180-дневного периода" , - говорится в рабочем документе Еврокомиссии.

В ДМС на это отвечают, что ЕС имеет все возможности наказывать таких нарушителей.