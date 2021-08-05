Кулеба: Мы хотим, чтобы визит президента в США был продуктивным

Украина хочет чтобы визит президента Украины Владимира Зеленского в США 30 августа был продуктивным и принес результаты, которые выведут отношения Украины и США на следующий уровень, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед встречей с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"Соединенные Штаты действовали решительно, когда Россия прибегла к эскалации вдоль нашей границы и на оккупированных территориях Украины всего несколько месяцев тому. И с того времени у нас очень динамичный диалог с администрацией Байдена. Я приехал сюда, как сказал Энтони, чтобы подготовить визит моего президента в Вашингтон. Мы хотим, чтобы этот визит был продуктивным, имел много результатов, которые выведут наши отношения на следующий уровень" , - сказал министр перед переговорами с Блинкеном в Вашингтоне.

Кулеба добавил, что это в интересах не только США и Украины, но также в интересах всего региона, который он представляет, где должна развиваться демократия, достигаться процветание и гарантироваться безопасность.

"Украина - это оплот демократии в Центральной и Восточной Европе, и мы хотим тесно сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы сделать весь регион историей успеха" , - подчеркнул Кулеба.

В свою очередь государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что рад приветствовать в Государственном департаменте США министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и украинскую делегацию.

"Дмитрий и я тесно работали вместе последние шесть месяцев после моего вступления в должность. Президент США Джозеф Байден ожидает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в конце месяца. Мы сегодня будем обсуждать подготовку к этому визиту. У нас много работы, которая сейчас продолжается" , - указал он.

Блинкен заявил, что США абсолютно привержены независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.