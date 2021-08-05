Германия и Франция запускают ревакцинацию населения

Германия и Франция намерены ревакцинировать третьей, бустерной, дозой против COVID-19 наиболее уязвимые слои населения с сентября, несмотря на призывы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не делать этого, пока не будет вакцинировано большинство людей в бедных странах, сообщает Сегодня.

По информации France24 президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция работает над введением третьих доз вакцины от коронавируса для пожилых и уязвимых людей с сентября.

"Третья доза, вероятно, будет необходима не для всех сразу, но в любом случае для наиболее уязвимых и самых пожилых" , – цитирует его издание.

Министерство здравоохранения Германии также заявило, что с сентября намерены предоставить бустерные дозы пациентам с ослабленным иммунитетом, очень пожилым людям и жильцам домов престарелых.

На обвинения ВОЗ богатых стран в чрезмерном использовании вакцины Германия уже заявила, что пожертвует более бедным странам не менее 30 миллионов доз вакцины от COVID-19.

"Мы хотим обеспечить уязвимые группы в Германии профилактической третьей вакцинацией и в то же время поддержать вакцинацию как можно большего числа людей в мире" , – отметили в Минздраве Германии.

Отметим, на сегодняшний день во Франция и Германия хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили соответственно 64,5% и 62% граждан страны, при этом 49% французов и 53% немцев были полностью вакцинированы.