В Украине продлят запрет на ввоз книг российских издательств

Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию (Госкомтелерадио) намерен инициировать продление действующих ограничительных мер в отношении девяти российских издательств. Санкции истекают в 2022 году, сообщает РБК-Украина.

По данным пресс-службы Госкомтелерадио речь идет об издательствах "Эксмо", "АСТ", "Питер", "Центрполиграф", "Яуза", "Яуза-пресс", "Алгоритм", "Книжный мир" и "Вече".

Отмечается, что по состоянию на август 2021, в Перечень внесены 264 произведений 171 автора, выпущенных в свет 64 издателями.

Поскольку после применения санкций эти издательства продолжают продуцировать издание антиукраинского содержания, Госкомтелерадио намерен инициировать продление санкций, срок действия которых истекает в марте 2022 года.

Автор: Артур Родивилов