Apple будет тайно мониторить фото владельцев iPhone

Смартфоны iPhone производства компании Apple будут удаленно сканироваться третьими лицами на предмет фото и видео жестокого обращения с детьми. В случае обнаружения подозрительного контента возможно оперативное обращение в органы законности и правопорядка на владельцев устройств Apple, сообщает Страна.ua.

Эксперты полагают, что в итоге Аpple таким образом позволит спецслужбам по всему миру постоянно получать доступ к личным данным своих пользователей, передает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

"Это абсолютно ужасная идея, потому что она приведет к массовой слежке за нашими телефонами и ноутбуками" , - заявил профессор инженерной безопасности Кембриджского университета Росс Андерсон.

Новую функцию-сканнер neuralMatch сперва запустят в США. Ее компания представила на встрече некоторым ученым. Официально об этом может быть объявлено вскоре.

Пока система обучена распознавать сексуальное насилие над детьми, однако впоследствии ее можно адаптировать для сканирования любых других изображений и текста, например обезглавливания террористов или антиправительственных знаков во время протестов, утверждают исследователи. Кроме того, ситуация с Apple также может усилить давление на другие технологические компании, чтобы они использовали аналогичные методы, предупредили эксперты.

Алгоритм neuralMatch обучен на 200 000 изображений сексуального насилия, собранных Национальным центром пропавших без вести и эксплуатируемых детей. Система будет непрерывно сканировать фотографии, которые хранятся на iPhone пользователей или выгружены в iCloud, и сопоставлять их с имеющейся базой.

При этом сами картинки для программного обеспечения выглядят как числовой порядок, а не конкретные изображения. Таким образом, каждой фотографии будет присваиваться "ваучер безопасности" с указанием, является ли она подозрительной или нет. Как только определенное количество снимков получит отметку подозрительных, Apple позволит расшифровать все из них. Если система действительно обнаружила незаконные изображения, сведения об этом передадут соответствующим органам.