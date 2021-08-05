Госбюджет пополнился первым миллиардом от игорного бизнеса

Государственный бюджет Украины получил первый миллиард гривен от игорного бизнеса. Средства поступили на казначейский счет 5 августа, сообщает Обозреватель.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат от "Слуги народа" Виктория Василевская-Смаглюк. Она уточнила, что речь идет о деньгах, вырученных за продажу лицензий на азартные игры.

Василевская-Смаглюк привела сообщение, которое глава парламентской фракции СН Давид Арахамия опубликовал в рабочем чате: "Коллеги, поздравляю всех с первым миллиардом грн от игорки. Факт поступления на казначейский счет за лицензии на 5.08.2021 – 1,000,578 тыс. грн".

Он также подчеркнул, что после принятия законопроекта о налогах во втором чтении сумма поступлений должна утроиться.