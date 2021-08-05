Зеленский поручил отправить пожарников в Грецию

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился предоставить помощь Греции в тушении лесных пожаров. Речь идет об отправке в страну 100 опытных сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщает Обозреватель.

Об этом глава государства написал в Twitter. Соответствующее поручение он дал Кабинету министров. Вместе с пожарными будет отправлено необходимое оборудование.

"Поручил правительству помочь Греции в преодолении разрушительных пожаров в некоторых частях страны" , – сказано в сообщении.

Глава государства отметил, что его поручение Кабмин должен рассмотреть в пятницу, 6 августа.

"В пятницу Кабинет министров должен принять решение об отправке 100 наших опытных пожарных с необходимым оборудованием в помощь" , – подчеркнул Зеленский.