Беларусь закрыла границы - Литва жестко отреагировала

Литва отреагировала на решение белорусского диктатора Александра Лукашенко закрыть границы, заявив, что Беларусь хочет использовать нелегальных мигрантов в качестве заложников, сообщает Новое время.

Об этом передает LRT со ссылкой на пресс-службу президента Литвы Гитанаса Науседы. В пресс-службе заявили, что своими последними заявлениями режим Лукашенко хочет увеличить напряжение и «воспользоваться привлеченными им нелегальными мигрантами, как заложниками, для нагнетания ситуации». Науседа считает, что для Литвы сейчас важнее всего эффективно контролировать свои границы и границу ЕС.

«У международного сообщества есть еще один повод убедиться, что белорусский режим использует людей как средство для достижения своей цели» , — сказал президент Литвы.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко 5 августа поручил силовикам «закрыть каждый метр границы», чтобы «ни одна нога не ступила на территорию Беларуси с юга или с запада».

Литва 5 августа возобновила укладку колючей проволоки на границе с Беларусью для защиты от нелегальных мигрантов. Ранее у Литвы закончилась колючая проволока, и она попросила другие страны о гуманитарной помощи.