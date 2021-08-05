Минчанина отправили в колонию за выкрик "Лукашенко - петух!"

Жителю Минска присудили год строгого режима за пьяные выкрики "Лукашенко - петух!" с балкона. Милиции мужчину сдал проходивший под балконом с девушкой студент Академии МВД, сообщает Цензор.НЕТ.

По версии обвинения, 15 мая 42-летний Алексей Щербатюк, находясь в состоянии алкогольного опьянения, кричал с балкона "Жыве Беларусь!" и "Лукашенко – петух!", передает белорусский правозащитный центр "Вясна".

Свидетелями по делу выступили собутыльник подсудимого и студент третьего курса Академии МВД с девушкой. Именно молодые люди, услышав крики Щербатюка, позвонили в милицию.

К делу приобщили заключение медицинского эксперта о том, что подсудимый страдает психическими расстройствами, хроническим алкоголизмом, неоднократно судим.

На суде Щербатюк говорил, что ему все равно, кто находится у власти – "Лукашенко, Тихановская или Леонид Ильич Брежнев!". Он также отметил, что не хотел оскорбить Лукашенко: "Если бы я подразумевал пассивный гомосексуализм, я бы крикнул другое слово на букву "п", а не "петух".

В последнем слове Щербатюк просил о снисхождении. Прокурор попросил наказать обвиняемого годом лишения свободы в колонии строгого режима. Именно такое наказание вынес судья.