В Доминикане истребляют свиней из-за вспышки чумы

Доминиканская республика, сосед США, может лишиться источника пропитания — примерно половины своего скота. Более полумиллиона свиней придется убить из-за вспышки африканской чумы, сообщает Лента.Ру.

Как утверждает Bloomberg ссылаясь на слова президента Доминиканской федерации свиноводства Франсиско Брито, сотни тысяч доминиканцев зависят от свиноводства. Республика имеет один из самых высоких показателей потребления свинины в Северной и Южной Америке и сама себя ею обеспечивает.

Президент Верхней палаты сельскохозяйственной комиссии Рафаэль Абель заявил, что правительству необходимо убить всех, здоровых и больных, свиней в 11 из 33 провинций Доминиканской Республики. Иначе болезнь может вызвать повторение вспышки 1978 года, когда пришлось уничтожить весь скот в стране. По данным Доминиканской федерации свиноводства, в этих 11 провинциях, включая столицу Санто-Доминго, выводится больше половины всего поголовья.

Министерство сельского хозяйства начало убивать больных животных и изолировало пораженные районы, но воздержалось от массового уничтожения. Сколько свиней уже заражено, ведомство не сообщило.

Соединенные штаты, Мексика, Бразилия и другие страны ужесточили пограничный контроль с Доминиканской Республикой из-за чумы. В Америке — крупнейшем в мире производителе свинины после Китая — никогда не было вспышек африканской свиной лихорадки. Министерство сельского хозяйства США опасается, что болезнь нанесет серьезный урон скотоводам и американской экономике, если проникнет в страну.

Африканская чума свиней была впервые обнаружена в начале ХХ века. Болезнь вызывает лихорадку, потерю веса, слабость. Животное умирает через 7-10 дней после заражения. Вакцина пока не изобретена, поэтому единственный способ остановить чуму – зарезать заболевших свиней. Болезнь не передается людям.