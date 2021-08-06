Байден назвал штурм Капитолия попыткой силового захвата власти

Президент США Джо Байден назвал штурм Капитолия насильственной попыткой захватить власть. Об этом он заявил, выступая в Белом доме с речью, приуроченной церемонии награждения полицейских, защищавших место пребывания Конгресса, сообщает Лента.Ру.

"Давайте не забывать, что это было. Это была насильственная попытка попрать волю американского народа, добиться власти любой ценой, заменить избирательный бюллетень грубой силой" , — подчеркнул глава американского государства.

Байден наградил полицейских Золотыми медалями Конгресса США — высшей наградой законодательного органа и подписал соответствующий документ. Ранее в марте инициативу одобрила Палата представителей, а 3 августа — Сенат. Президент отметил, что их героизм не должен быть забыт, а историю нельзя переписывать.