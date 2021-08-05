Переболевшим COVID-19 можно сразу вакцинироваться – Ляшко
Людям, которые переболели коронавирусом, можно вакцинироваться сразу после выздоровления, ждать полгода не нужно. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире Украина 24, сообщает Лига.net.
"Когда мы только начинали вакцинацию, мы рекомендовали делать прививку примерно через шесть месяцев после перенесенного заболевания. Но мы говорили, что эта рекомендация дается в условиях ограниченного доступа к вакцинам", – сказал Ляшко, объяснив, что выздоровевшего полгода защищает полученный во время болезни иммунитет.
Сейчас Минздрав рекомендует переболевшим COVID-19 вакцинироваться сразу после того, как пропадут симптомы коронавируса.
"И не нужно идти ни в какую лабораторию, не нужно проводить никаких дополнительных обследований. Это все маркетинговые ловушки, которые заманивают людей для того, чтобы они сделали обследование", – добавил министр.