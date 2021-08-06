Американцам порекомендовали не посещать РФ и Крым

Госдепартаме﻿нт США 5 августа посоветовал американцам воздержаться от поездок в Россию, оставив в силе опубликованные ранее рекомендации, сообщает Лента.Ру.

"Госдепартамент продолжает советовать не путешествовать в Россию" , — заявили в ведомстве.

Там порекомендовали, в частности, не посещать Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус. По мнению Госдепа, там существует риск «терроризма, похищения людей и гражданских беспорядков».

Также Вашингтон посоветовал гражданам США воздержаться от поездок во временно оккупированный Крым «в связи с оккупацией Россией украинской территории».