Названы самые устойчивые места перед мировым коллапсом

Лучшим местом для выживания в условиях глобального коллапса в мире может стать Новая Зеландия. Это суверенное островное государство в юго-западной части Тихого океана расположено на двух больших островах – Северном и Южном, а также еще около 600 маленьких островков, сообщает Обозреватель.

Именно их, где наблюдается умеренный климат, признали лучшими по устойчивости в случае возникновения "опасного состояния" для индустриальной цивилизации. К такому выводу пришли ученые, их научная работа опубликована на Sustainability.

Отметим, что Исландия, Британия, Тасмания и Ирландия также попали в список лучших мест, где можно пережить глобальный коллапс общества.

Новая Зеландия возглавила список лучших мест для выживания на планете

На грани такого, по мнению исследователей, ныне находится вся человеческая цивилизация. "Опасное состояние" возникло из-за сложившегося высоко взаимосвязанного и энергоемкого общества, а также ущерба, нанесенного окружающей среде людьми.

Ученые считают, что коллапс могут спровоцировать различные потрясения. Среди таких они назвали крупный финансовый или климатический кризис, глобальные разрушения для природы или вирусную пандемию, которая будет серьезнее COVID-19, либо же их комбинация.

Новая Зеландия. Источник: Google-карта

Чтобы выяснить, какие же страны смогут стать наиболее устойчивыми к подобному глобальному коллапсу, они оценили их по нескольким критериям. Среди приоритетных были такие: способность выращивать продукты для населения, умение защищать границы от нежелательной массовой миграции, а также возможность поддерживать электричество и ряд производственных мощностей.

В список лучших мест для выживания на Земле попала и Британия

Учитывая это, на первое место были вынесены острова, как в Новой Зеландии, где наблюдается умеренный климат и в большинстве низкая плотность населения.

Ученые заявили, что их исследование выявило факторы, которые страны должны улучшить, чтобы повысить устойчивость к потрясениям. Поскольку глобализированное общество, которое ценит экономическую эффективность, подрывает эту устойчивость, а резервные мощности необходимы в продовольственном и других жизненно важных секторах.

Исландия, Ирландия и Тасмания тоже вошли в список

При этом отмечается, якобы миллиардеры уже покупают землю для постройки бункеров в Новой Зеландии, готовясь к вероятному апокалипсису.

Профессор Алед Джонс из Института глобальной устойчивости при Университете Англии Раскин (Британия) указал, мол, сами исследователи удивились тому, что это островное государство попало в их список.

Природа Ирландии

Хотя подчеркивается, что хорошие результаты по устойчивости к глобальному кризису показала и Британия. По мнению специалистов, эта страна густонаселена и традиционно занимается производством на аутсорсинге (использование внешнего источника и/или ресурса), она обладает не самым быстрым темпом в освоении возобновляемых источников энергии и на сегодня производит только 50% собственной еды.

Тасмания

"Но у нее есть потенциал противостоять ударам" , – сказали исследователи, добавив, что за Британией в их списке идут Исландия, Ирландия и Тасмания.