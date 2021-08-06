Защита Чауса решила оспорить домашний арест экс-судьи

Защита экс-судьи Николая Чауса, которого отправили под круглосуточный домашний арест, будет оспаривать это решение суда. Адвокаты изучают документы следствия, сообщает Новое время.

Об этом заявил адвокат Чауса Ростислав Кравец в Telegram. Он подчеркнул, что 5 августа общался со своим клиентом. В итоге они решили оспорить решение Высшего антикоррупционного суда.

На данный момент сторона защиты изучает документы от досудебного следствия и дальше будет принимать решение.