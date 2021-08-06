На взятке поймали одного из начальников "Львовской ж/д"

СБУ разоблачила еще одну коррупционную схему в АО «Укрзалізниця». Начальника отдела проведения закупок «Львовской железной дороги» уличили в получении откатов от закупок, сообщает Зеркало недели.

Для реализации сделки ее участники искусственно завышали стоимость соответствующей продукции. Свои «услуги» чиновник оценивал в 5-10% «отката» от общей суммы заключенного договора. Об этом информирует в четверг, 5 августа, пресс-центр СБУ.

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Установлено, что руководитель службы закупок и снабжения одной из региональных филиалов Укрзалізниці организовал коррупционный механизм получения денег от представителей коммерческих структур. За неправомерную выгоду он «гарантировал» содействие в победе в тендерах на приобретение запчастей к локомотивам.

Деньги предприниматели должны были передавать через посредника на банковскую карточку близкого родственника чиновника. Сотрудники СБУ задокументировали факт передачи злоумышленнику взятки после проведения расчетов по договору на поставку комплектующих на общую сумму более 1 млн грн.

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Сейчас организатору сделки и посреднику сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия по месту жительства и в офисных помещениях участников схемы в Киеве и Львове.