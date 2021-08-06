Зеленская: самые яркие образы первой леди Украины

Нынешняя первая леди Украины Елена Зеленская известна своими яркими и элегантными нарядами. Она часто предпочитают выходить на публику в изысканных платьях или костюмах﻿, дополняя образы стильными аксессуарами, макияжами и прическами, сообщает Обозреватель.

Зеленская чаще всего выбирает классические наряды свободного кроя. Она любит появляться на публике в костюмах, которые сочетает с кедами, туфлями-лодочками, ботинками. Стоит отметить, что жена президента предпочитает в одежде пастельные цвета.

Кроме того, Зеленской нравятся все оттенки коричневого. Она дополняет такие образы стильными аксессуарами: серьгами, цепочками и кольцами.

Также первую леди Украины часто можно увидеть в сочетании черного с белой одежде. При этом она также старается выбирать брюки свободного кроя и удлиненные пиджаки.

Из платьев Зеленская предпочитает носить длину миди и также выбирает неброские цвета. Хотя иногда на публике ее можно увидеть и в ярких луках.

Как одевается Елена Зеленская

Наряды Зеленской на встречах

Как выглядит Елена Зеленская в стильных образах

Елена Зеленская в стильных луках