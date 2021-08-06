12 самых популярных достопримечательностей Египта: гид для туриста

Многие украинцы любят Египет из-за доступных дешевых пакетных туров к Красному морю. Но мало кто путешествует в эту страну, чтобы прикоснуться к многотысячелетний истории и увидеть собственными глазами величие пирамид, самую большую пустыню мира, прелести подводного мира и древние сооружения, сообщает Обозреватель.

В этой стране восходящего солнца очень много разных достопримечательностей, которые нужно посетить хотя бы раз в своей жизни. Далее самые уникальные из них.

1. Белая пустыня (восток Сахары)

Белая пустыня – это по сути высохшее морское дно, на котором остался толстый кальциевый налет и причудливых форм.

Площадь достопримечательности – около 300 квадратных километров, а дорога от Каира займет много часов по пустынным барханам. Но это не препятствие для тысяч туристов, которые съезжаются сюда из года в год.

2. Цветной Каньон (Нувейба)

В Египте находится уникальный Цветной каньон, аналогов которому нет в мире. Он расположен недалеко от поселка Нувейба на юго-востоке полуострова.

Каньон представляет собой множество скал из красного песчаника с мельчайшими вкраплениями гранита.

За тысячелетия вода окрасила поверхность этих образований в разные цвета: желтый, розовый, синий, зеленый и красный, а также оставила невероятные коррозионные узоры.

3. Национальный заповедник Рас-Мохаммед (Шарм-эль-Шейх)

На юге Синайского полуострова разместился самый посещаемый туристами национальный парк Египта. Он находится всего в 25 километрах от Шарм-эль-Шейха.

Парк представляет собой красивейшие пляжи побережья, которые покрывают манговые заросли. Там живет множество разноцветных птиц, а в воде – более 150 видов кораллов и редчайшие виды рыбы.

Национальный заповедник Рас-Мохаммед находится в 25 километрах от Шарм эль Шейха

4. Музей древностей (Луксор)

Этот музей расположен на берегу Нила в Луксоре – известном древнеегипетском городе.

Среди экспонатов – артефакты древнеегипетского и раннехристианского периодов, среди которых статуя Аменхотепа III, мумии Рамзеса I и Яхмоса I, аллея сфинксов.

Музей древностей расположен на берегу Нила в Луксоре – известном древнеегипетском городе. Источник: TripPlanet

5. Монастырь святой Екатерины и гора Моисея (Шарм-эль-Шейх)

Это одна из самых главных достопримечательностей вблизи Шарм-эль-Шейха. Монастырь расположен возле горы Синай, на которой Моисей, по преданию, получил заветные скрижали с 10 заповедями.

На территории монастыря есть музей с христианскими иконами, манускриптами, мозаиками и древними рукописями. На саму гору также можно подняться, преодолев около 4000 ступеней.

Монастырь святой Екатерины и гора Моисея находится в туристическом городке Шарм-эль-Шейх. Источник: Wikimedia

6. Дворец Монтаза (Александрия)

Дворцовый комплекс Монтаза – это не типичная достопримечательность Египта. Дворец и сад на 150 гектаров на побережье Средиземного моря построили не во время правления фараонов, а в начале XX века.

Это бывшая резиденция президента Египта Самамлика и музей с прилегающим ландшафтным парком и лесным заповедником.

Дворцовый комплекс Монтаза – это не типичная достопримечательность Египта. Источник: Agentika

7. Маншият-Насир (окраина Каира)

Маншият-Насир известен среди туристов как город мусорщиков, поскольку над ним вечно стоят столбы дыма, воздух тяжелый, а улицы похожи на сцены из фильма об постапокалипсисе.

Местные жители, заббалины, с прошлого века зарабатывают на жизнь сортировкой отходов. Все, что можно перепродать и починить, они забирают себе в квартиры. Органику оставляют свиньям, которые здесь свободно гуляют по улицам.

Маншият-Насир – один из самых странных городов мира. Источник: Рikabu

8. Колоссы Мемнона (Луксор)

Колоссы Мемнона – это две монументальные каменные фигуры, изображающие сидящего фараона Аменхотепа III. Когда-то на этом месте был храм, но он не сохранился до наших лет.

Сюда съезжаются туристы во время сезона полетов на воздушных шарах. Именно тогда здесь можно увидеть наиболее захватывающие пейзажи.

Колоссы Мемнона – это две монументальные каменные фигуры, изображающие Аменхотепа III.

9. Саккара (Гиза)

Саккарой в Египте называют некрополь Мемфиса, первой столицы Египта. Здесь находятся десятки сравнительно небольших гробниц, пирамид и храмов.

Но самой знаменитой и уникальной достопримечательностью Саккары является самая древняя из египетских пирамид – ступенчатая пирамида Джосера.

10. Храм царицы Хатшепсут (Луксор)

На западном берегу Нила в Долине Царей сохранился храмовый комплекс царицы Хатшепсут рядом с заупокойным храмом Ментухотепа II.

Его уникальность в том, что все три террасы храма вырублены в скале. Аллею украшают каменные сфинксы, нижнюю террасу – статуи орлов, а перед портиком с 22 колоннами раньше располагались статуи царицы и фигуры львов.

Самым главным залом является святилище, расположенное в центральной части храма. Это зал поклонения самому Амону-Ра – Богу солнца.

На западном берегу Нила в Долине Царей сохранился храмовый комплекс царицы Хатшепсут.

11. Долина царей (Луксор)

Долиной царей называют самое грандиозное кладбище в мире, оно же Город мертвых. Здесь похоронены Тутанхамон, Тутмос и последний из Рамзесов.

В этой долине до сих пор ведутся археологические раскопки и открываются все новые древние гробницы.

Долиной царей называют самое грандиозное кладбище в мире, оно же Город мертвых. Источник: Vascoplanet

12. Пирамиды и Большой Сфикс (Гиза)

Пирамиды фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина считаются самыми известными пирамидами в Египте.

В отличие от пирамиды Джосера, эти пирамиды имеют не ступенчатую, а строго геометрическую, пирамидальную форму, а их грани точно ориентированы по сторонам света.

Большой сфинкс – это древнейшая сохранившаяся на Земле монументальная скульптура. Она была высечена из монолитной известковой скалы в форме лежащего на песке льва с лицом фараона Хефрена.