Курс валют НБУ на 6 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 6 августа 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 5 августа, вырос до уровня 26.94 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 31.90 за 1 евро.
Курс рубля остается стабильным на уровне 3.68 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 5 августа 2021 года.
Фунт стерлингов подорожал на 1 коп до 37.50 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 7 коп до 29.72 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого понизился до уровня 7.02 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.939500
|EUR
|Евро
|31.896400
|RUB
|Рубль
|0.368450
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.495700
|CHF
|Швейцарский франк
|29.716500
|PLN
|Польский злотый
|7.015500