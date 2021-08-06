Курс валют НБУ на 6 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 6 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 5 августа, вырос до уровня 26.94 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 31.90 за 1 евро.

Курс рубля остается стабильным на уровне 3.68 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 5 августа 2021 года.

Фунт стерлингов подорожал на 1 коп до 37.50 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 7 коп до 29.72 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 7.02 за 1 польский злотый.