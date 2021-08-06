Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову

Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвеш получил ранение головы во время демонстрации протеста в столице и госпитализирован, сообщает Интерфакс.

Как утверждает местный интернет-портал NEWS 784 со ссылками на власти, премьер подвергся нападению, когда, выйдя из автомобиля, пешком проходил мимо протестующих против обязательной вакцинации, заблокировавших въезд в здание парламента.

Одни из демонстрантов бросил в премьера некий предмет, который попал ему в голову, после чего политик был госпитализирован с сильным кровотечением.

По сообщению властей, сейчас глава правительства восстанавливается под присмотром персонала больницы, где останется на ночь для наблюдения. Для дальнейшего лечения его доставят в Барбадос.

Сам Гонсалвиш сообщил, что выздоравливает.