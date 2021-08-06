РФ Севпотоком-2 будет политически шантажировать Украину - МИД Польши

Глава польской дипломатии Збигнев Рау заявил, что за последние 18 лет все польские правительства придерживались мнения, что Северный поток - это инструмент российской диверсии, который призван сломать единство Запада, Европейского Союза и НАТО, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел Збигнев Рау сказал, что "Польша всегда готова говорить о направлениях своей политики", передает Польское радио.

В интервью Рау поднял вопрос верховенства права, газопровода Nord Stream 2 и политики в отношении России. Дипломат также заверил в хороших отношениях между Польшей и Соединенными Штатами и в сотрудничестве, которое проходит в рамках Вышеградской группы.

"Мы являемся частью западного общества и всегда считали, что мы - Запад. Вот почему мы чувствуем, что Европейский Союз также является нашей собственностью, и мы имеем одинаковое право решать направление европейской интеграции и будущую форму Сообщества" , - сказал польский министр.

Збигнев Рау также упоминал об отсутствии общей политики государств-членов в отношении России. "Россия сигнализирует о том, что она будет использовать газопровод Nord Stream 2 в качестве инструмента политического шантажа против Украины и Центральной Европы", - сказал министр.