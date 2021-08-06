Старые торговые центры и фабрики переделывают под офисы

Больше половины офисных помещений, которые были введены в эксплуатацию до 2010 года, сегодня уже морально и технически устарели. Поэтому, несмотря на периодические локдауны, в последнее время наблюдается заинтересованность инвесторов и девелоперов к рынку офисной недвижимости, сообщает UBR.

Как рассказали эксперты UTG Offices, с середины 2020 года активно реанимируются замороженные и отложенные проекты. Устаревшие торговые центры, гостиничные комплексы, предприятия и фабрики реконструируют в офисную недвижимость.

Параллельно с этим на разных стадиях строительной готовности сегодня находятся и анонсированы к открытию в 2021-2022 гг. 32 бизнес-центра общей GLA 668 868 кв. м (без учета крупномасштабных объектов).

По итогам первого полугодия 2021 года совокупная арендная площадь профессиональных объектов в Киеве составляет чуть более 2 млн кв. м. В структуре предложения по площади класс А занимает 25%, В и С – 75%.

На июнь 2021 года стоимость аренды за 1 кв. м./месяц в классе А составляла $20-25 без учета НДС, OPEX, КП и коэффициентов BOMA, в классе В и В+ – $16-20.

За счет выхода нового предложения растет вакантность. Так, в бизнес-центрах класса А она составляет 10%, в бизнес-центрах класса В, В+ – 10-15% с тенденцией к увеличению.

Вместе с этим с конца 2020 года сохранилась тенденция к уменьшению арендуемых площадей.

Усилился тренд по аренде полностью готовых офисных помещений, "под ключ", включая полностью оборудованные рабочие места. Более мелкие и средние арендаторы (особенно те, кто не готов вкладывать деньги в ремонт, улучшение, меблировку помещений) рассматривают альтернативные варианты для смены офиса.

Как рассказал нам управляющий партнер UTG Offices Владимир Гелюта, сейчас наблюдается высокий спрос на офисы формата open space без замысловатого ремонта, в пешей доступности от метро, в районе с развитой инфраструктурой.

Кроме того, одной из желаемых опций арендаторов являются стоянки для велосипедов и электротранспорта, а также возможность принять душ.

"Новой нормой становятся гибкие офисные пространства, адаптированные под гибридный формат работы, который позволяет сотрудникам совмещать удаленную работу из дома с пребыванием в офисе" , – подмечает эксперт.

Основной потребитель таких "гибких" офисов сегодня – это "айтишники", подмечает Гелюта. Для них привлекательны адаптивные офисы: много проектов и работает команда на 200 человек – нужен большой офис, мало проектов и команда сократилась до 50 – небольшой.