"Манчестер Сити" оформил рекордный трансфер в истории английского футбола

"Манчестер Сити" объявил о покупке полузащитника "Астон Виллы" и сборной Англии Джека Грилиша за 100 миллионов фунтов стерлингов (около 117,5 млн евро). Этот трансфер стал самым дорогим в истории британского футбола, сообщает Обозреватель.

Как сообщает издание The Guardian, ранее рекорд принадлежал "Манчестер Юнайтед", который в 2016 году заплатил за француза Поля Погба 89,3 миллиона фунтов. Отмечается, что вскоре клуб, за который выступает украинец Александр Зинченко, может усилить звезда "Тоттенхэма" Харри Кейн, что позволит еще раз побить этот рекорд. Лондонский клуб хочет получить за своего нападающего около 150 миллионов фунтов.

Грилиш стал шестым футболистом в истории, за которого заплатили как минимум 100 миллионов фунтов стерлингов. Список остальных игроков выглядит следующим образом:

Неймар из "Барселоны" в ПСЖ за 198 млн фунтов в 2017 году. Кильян Мбаппе из "Монако" в ПСЖ за 163 млн фунтов в 2018-м. Антуан Гризманн из "Атлетико" в "Барселону" за 107 млн фунтов в 2019-м. Филипе Коутиньо из "Ливерпуля" в "Барселоны" за 105 млн фунтов в 2018-м. Жоао Феликс из "Бенфики" в "Атлетико" за 104 млн фунтов в 2019-м.