Ситуация с лесными пожарами на юге Европы обостряется

На севере столицы Греции ситуация с пожарами может выйти из-под контроля. Энергогенерирующая компания отключила подачу электроэнергии в регионе, сообщает Deutsche Welle.

Осуществлена эвакуация населения в 25 километрах к северу от центра Афин. Полиция перекрыла в зоне с пожарами центральный автобан страны между Афинами и Салониками. В течение последних 24 часов в Греции зарегистрировали 92 очага пожаров.

На греческом полуострове Пелопоннес к тушению огня были привлечены многочисленные команды спасателей, поскольку пламя грозило дойти до Олимпии - древнего города, где проходили первые Олимпийские игры. Там вспыхнуло семь пожаров, но огонь успели локализовать, так же как и на севере Афин, поскольку ветер утих. Тем временем многочисленные пожары вспыхнули на лесистом острове Эвия, который является вторым по величине в стране.

Лесное ведомство Турции в течение 5 августа зафиксировало 180 пожаров, из которых 12 еще не находятся под контролем пожарных. В результате действия огня и вызванного им дыма погибли восемь человек.

Десятки тысяч жителей страны и туристов вынуждены были покинуть свои дома и гостиницы. По оценкам, около 100 тысяч гектаров лесов и полей повреждены огнем. Пожары также приблизились к угольной электростанции, из-за чего жителей близлежащих территорий пришлось эвакуировать. Сейчас огонь там приглушили.

Из Италии также сообщают о сильных пожарах в лесах, в том числе на Сицилии, Сардинии, в Калабрии, Палермо и других регионах на юге страны. Власти Италии заявляют о миллионных убытках для окружающей среды, туризма и экономики. Огонь уничтожил тысячи гектаров лесов и сельскохозяйственных земель.

В Болгарии тем временем 5 августа объявили второй, самый высокий уровень тревоги для 24 из 28 регионов - также в столице Софии, где проживает около 1,5 миллиона жителей. Два больших пожара на юге страны были взяты под контроль. В результате пожаров погибли два человека.

Пожары вспыхивают также в Албании, страна попросила о помощи у международного сообщества. На призыв уже откликнулись Нидерланды, которые обещают предоставить пожарный вертолет. Один человек, по последним данным, стал жертвой огня.

В Северной Македонии так же горят леса - пока зафиксировано восемь очагов пожаров, один человек погиб в огне. В стране на 30 дней введена чрезвычайная ситуация. Кроме того, пожары вспыхивают в Косово, где также сообщают об одном погибшем.