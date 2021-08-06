Литва возобновила строительство стены на границе с Беларусью

Литва возобновила работы по укладке колючей проволоки на границе с Беларусью, чтобы отгородиться от потоков нелегальных мигрантов.﻿ Четырехметровую стену хотят построить за два года, сообщает Деловая столица.

"Бюджет проекта может составить 152 млн евро. Речь идет об установлении физического барьера на участке границы длиной 508 километров. Протяженность границы с Беларусью — 670 км" , — рассказали в Государственной пограничной службе Литвы.

Ограду установят не по всей протяженности границы — из-за особенностей ландшафта или наличия водоемов.

Высота стены — 4 м. Ее изготовят из металлической сварной стержневой сетки, сверху натянут колючую проволоку. Пред забором также будет дополнительная линия с колючей проволокой.

Как писали ранее, в середине июля Литва обратилась к ООН из-за увеличения потока нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

Сейм Литвы в неотложном порядке одобрил внесение изменений в миграционное законодательство и объявил увеличение потока нелегалов "гибридной агрессией".

Позже официальный Вильнюс обратился к Киеву с просьбой о помощи из-за критической ситуации на границе. 28 июля Кабинет министров Украины принял решение отправить в Литву технические средства для обустройства границы — колючую проволоку. Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, это поможет Литве справиться с миграционным кризисом, спровоцированным самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В начале августа Литва начала возвращать нелегальных мигрантов в Беларусь.