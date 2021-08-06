Во Львовском аэропорту желающие смогут сделать прививку

С сегодняшнего дня в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого можно сделать прививку от коронавируса. Вакцинировать будут людей, у которых есть билеты на самолет, сообщает РБК-Украина.

Центр вакцинации в аэропорту открыли согласно решению Минздрава Украины относительно обеспечения безопасности лиц и увеличения количества провакцинированных.

Там будут использовать вакцину Pfizer и CoronaVac.

В перспективе Центр будет работать круглосуточно и для всех желающих, при наличии предварительной регистрации.

Кроме того, во Львовской области функционирует 17 центров вакцинации населения.

По состоянию на 5 августа 2021 года в области провакцинировали 385 031 человека, из них 62 630 - в центрах вакцинации населения.

Инна Собора