В Украине разоблачили злоумышленников, которые зарабатывали на лечении военных
Служба безопасности Украины разоблачила масштабный механизм "отмывания" средств, полученных от противоправной деятельности на территории временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленники предоставляли курортные услуги боевикам с ОРДЛО и военным РФ, а взамен получали за это миллионные прибыли ежемесячно.
Оперативники и следователи спецслужбы установили, что схему организовало руководство одного из санаториев, расположенного в Саках (ТОТ АР Крым). После временной аннексии полуострова оздоровительное учреждение перерегистрировали в органах оккупационной администрации и подписали соглашение с Министерством обороны РФ.
Когда все руководство санатория переехало в Киев, то на временно оккупированной территории остался только генеральный директор санатория.
Он является депутатом Сакского городского совета от одной из ключевых партий РФ, членство в которой декларирует с 1 июля 2014 года. При этом в Консульство Украины по изменению гражданства он не обращался.
Чтобы "киевское" руководство санатория получало деньги, злоумышленники придумали схему. В Украине они зарегистрировали "зеркальное" юридическое лицо, руководителями и сотрудниками которого являются граждане Украины. На его счета переводили средства для перевода их в наличность.
Легализовали деньги через операции по купле-продаже ценных бумаг.
В ходе обысков, проведенных по месту жительства участников схемы, изъято:
- печати, штампы, оттиски;
- документацию, электронную переписку с сообщниками с ТОТ АР Крым и другие предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Сейчас одному из организаторов "схемы" и его сообщнице заявили о подозрении.
Продолжаются следственные действия для установления причастности к преступной деятельности других лиц.