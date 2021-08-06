В Украине разоблачили злоумышленников, которые зарабатывали на лечении военных

Служба безопасности Украины разоблачила масштабный механизм "отмывания" средств, полученных от противоправной деятельности на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники предоставляли курортные услуги боевикам с ОРДЛО и военным РФ, а взамен получали за это миллионные прибыли ежемесячно.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что схему организовало руководство одного из санаториев, расположенного в Саках (ТОТ АР Крым). После временной аннексии полуострова оздоровительное учреждение перерегистрировали в органах оккупационной администрации и подписали соглашение с Министерством обороны РФ.

Когда все руководство санатория переехало в Киев, то на временно оккупированной территории остался только генеральный директор санатория.

Он является депутатом Сакского городского совета от одной из ключевых партий РФ, членство в которой декларирует с 1 июля 2014 года. При этом в Консульство Украины по изменению гражданства он не обращался.

Чтобы "киевское" руководство санатория получало деньги, злоумышленники придумали схему. В Украине они зарегистрировали "зеркальное" юридическое лицо, руководителями и сотрудниками которого являются граждане Украины. На его счета переводили средства для перевода их в наличность.

Легализовали деньги через операции по купле-продаже ценных бумаг.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства участников схемы, изъято:

печати, штампы, оттиски;

документацию, электронную переписку с сообщниками с ТОТ АР Крым и другие предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Сейчас одному из организаторов "схемы" и его сообщнице заявили о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления причастности к преступной деятельности других лиц.