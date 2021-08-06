Распространяется ли налоговая амнистия на криптоактивы

ГНС разработала тематический информационный лист относительно единовременного (специального) добровольного декларирования физическими лицами надлежащих им активов, сообщает ЛигаБизнес.

В частности, в письме разъясняются особенности для определения ликвидных активов.

Законом № 1539 вводится определение для денежных активов физического лица для целей подраздела 9-4 раздела XX Кодекса. В соответствии с новым подпунктом 14.1.281 пункта 14.1 статьи 14 Кодекса, это:

средства в национальной и иностранной валютах, размещенные на счетах в украинских и иностранных банках;

денежные взносы в кредитные союзы и другие небанковские финансовые учреждения;

права денежного требования (в том числе средства, одолженные третьим лицам по договору ссуды), оформленные в письменной форме с юридическим лицом или нотариально удостоверенные в случае возникновения права требования декларанта к физическому лицу;

активы в банковских металлах, памятные банкноты и монеты, электронные деньги.

В данном случае термин "электронные деньги" следует рассматривать в определении, приведенном в Законе Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине" в соответствии с которым - это единицы стоимости, которые хранятся на электронном устройстве, принимаются как средство платежа другими лицами, чем лицо, которое их выпускает, и является денежным обязательством этого лица, которое выполняется в наличной или безналичной форме. Оборот электронных денег регулируется соответствующим положением, утвержденным Национальным банком Украины.

Определение "денежные активы физического лица" для целей подраздела 9-4 раздела XX "Переходные положения" Кодекса не охватывает "виртуальные активы", определение которых содержится в Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения" - как цифровое выражение стоимости, которым можно торговать в цифровом формате или перечислять, и которое может использоваться для платежных или инвестиционных целей.