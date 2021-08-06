Ремонты стоит закончить до конца лета: актуальные цены

Лето пролетает быстро, а ремонт может длиться годами. Некоторые работы целесообразнее и выгоднее завершить, пока за окном сухо и тепло, сообщает UBR.

Аналитики сервиса Kabanchik.ua поделились информацией о самых актуальных ремонтных работах, которые лучше успеть сделать до наступления холодов.

Установить металлопластиковые окна

Установка стеклопакетов – одна из самых востребованных ремонтных работ в летнее время. В горячий сезон на установку окон приходится 38% от объема всех заказов за год.

Такая востребованность обусловлена благоприятными погодными условиями и низким средним чеком – 1300 грн за заказ. На 36% ниже, чем в пиковый осенний сезон.

Для монтажа стеклопакетов лучше выбирать специалиста, который выполнит работы по стандартам установки – утеплит зазоры между рамами и проемами не монтажной пеной, а специальными многослойными материалами.

Такой подход повысит эффективность сохранения окнами тепла в будущем.

Отремонтировать крышу

Отремонтировать крышу можно только в летнее время. Ведь ветер и дождь при замене кровли противопоказаны. Работы лучше начинать в июле или в августе – погода в это время благоприятная, а цены на услуги мастеров еще не так высоки, как в горячий сезон.

В среднем услуги мастеров в летний период обходятся в 6800 грн за один заказ.

Поклеить обои и покрасить стены

Красить стены и клеить обои также лучше в теплое время года. Благодаря теплой погоде клей или краска высохнут быстро и равномерно.

В итоге можно избежать трещин и пузырей на окрашенной поверхности, отслаивающихся полотен обоев, вечных спутников "зимнего" ремонта.

Некоторые предпочитают клеить обои осенью. Однако в этом случае есть риск застать сезон дождей. Осенняя сырость не даст материалам как следует высохнуть, и через какое-то время придется делать ремонт заново. Зимой же напротив: из-за отопления и перепада температур клей застывает либо слишком быстро, либо слишком медленно.

Средний чек за поклейку обоев летом – 1 924 грн, снятия старых обойдется в 2100 грн, а покраска – 2400 грн за заказ.

Сделать стяжку пола

Независимо от типа и материала стяжки, процесс высыхания должен быть постепенным и естественным. В теплую погоду стяжка просохнет лучше и не даст трещин. Если проводить работы в условиях работающего отопления, есть риск получить неровную поверхность.

Если лето выдалось не жарким, а влажность в помещение низкая, то стяжку нужно увлажнять дополнительно. В среднем стяжка пола обходиться летом в 5500 грн за заказ.

Заменить радиатор

При замене радиатора в квартире летом не нужно обращаться в коммунальные службы для отключения подачи воды в систему. Все работы можно выполнить без спешки, не создавая соседям неудобства отключением обогрева.

Однако есть и минус: после завершения работ монтажники не могут сразу проверить надежность и герметичность всех соединений батарей к отопительной системе дома. Ведь если будет протечка, обнаружить дефект можно, когда начнется отопительный сезон.

Утеплить фасад

Лето – самый подходящий сезон для фасадных работ. Ведь при низких температурах работать с некоторыми материалами проблематично. Например, нельзя правильно уложить утеплитель. Он может отслоиться и частично потерять теплоизоляционные свойства.

Спрос на фасадные работы вырастает с конца сентября. В это время многие понимают, что в любой момент может начаться сезон дождей и спешат утеплить дом в максимально сжатые сроки.

Однако найти свободного мастера в период ажиотажа непросто. Ведь многие из них уже загружены заказами.