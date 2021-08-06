Уплата земельного налога, когда права на участок не оформлены

Специалисты Главного управления ГНС в Закарпатской области разъяснили, должно ли лицо платить земельный налог в случае, если оно является собственником недвижимого имущества (в том числе в многоквартирном доме), которое расположено на земельном участке, права на который у такого лица не оформлены, сообщает ЮрЛига.

Лицо, владеющее недвижимым имуществом, которое расположено на земельном участке, права на который для такого лица не оформлены, нельзя считать плательщиком земельного налога в понимании ст. 269 Налогового кодекса (НКУ) до момента возникновения соответствующих прав такого лица на этот земельный участок в соответствии с записью, сформированной в Государственном земельном кадастре в порядке, определенном законом. До такого момента указанное лицо в соответствии с требованиями НКУ не должно платить земельный налог.

Что касается лица, владеющего недвижимым имуществом в многоквартирном доме, то, исходя из изложенного выше, права на земельный участок под многоквартирным домом и придомовую территорию возникают у всех совладельцев (собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме) с момента государственной регистрации таких прав на земельный участок под этим многоквартирным домом и соответствующую придомовую территорию в Государственном земельном кадастре в порядке, определенном законом. Поэтому непосредственным плательщиком земельного налога в этом случае будет выступать лицо, в отношении которого осуществлена государственная регистрация прав на земельный участок под многоквартирным домом с учетом придомовой территории (учреждение или организация, осуществляющая управление многоквартирным домом государственной или коммунальной собственности; объединение совладельцев многоквартирного дома, являющееся субъектом регистрации в соответствии с решением совладельцев), с момента такой регистрации прав лица на земельный участок.