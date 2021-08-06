Минагрополитики озвучило прогноз по урожаю гречихи

Урожай гречихи в этом году по всем категориям хозяйств прогнозируется на уровне 100 тыс. т, сообщает AgroPortal.

По предварительным данным экспорт гречки может составить 7 тыс. т, импорт — 25 тыс. т, а остатки на конец маркетингового года — 15 тыс. т.

Как отмечают в Министерстве аграрной политики и продовольствия, потенциал производства зерна — в пределах 80 млн т, масличных культур — 22 млн т.

Справка: производители крупяных культур получат господдержку. В 2021 году на это направление выделено 50 млн грн. Субсидии будут предоставляться на безвозвратной основе в расчете на гектар обрабатываемых угодий, на которых выращивались гречиха, рожь, просо и овес (исключая послеукосных культур) в размере до 5000 гривен на гектар, но не более чем на 300 гектаров обрабатываемых угодий одним получателем. Сейчас Порядок направлен на утверждение в Кабинет Министров.