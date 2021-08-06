Полиция помешала акции протеста представителей Нацкорпуса в Киеве

Сегодня, 6 августа, в Киеве представители Нацкорпуса планировали акцию протеста касательно задержания своих соратников в Харькове.

Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны.

По данным самого Нацкорпуса, полиция заблокировала автобусы с представителями Азовского движения, которые ехали из Харькова.

"Почти в 3 часа ночи в городе Валки (Харьковская обл.) СБУ остановила автобусы с нашими людьми, которые ехали поддержать харьковских патриотов на суде в Киеве", - говорится в сообщении.

Представители движения уверяют, что спецназовцы умышленно затягивали время, проводили обыски и записывали личные данные.

"Таким действиями СБУ лишь подтвердила вывод из вчерашнего заявления Национального Корпуса о том, что власть очень боится националистов и в лучших традициях времен Януковича давит сфабрикованными делами, чтобы зачистить улицы. Однако ничего у них не получится. И сплоченность патриотов сегодня под судом будет тому подтверждением", - сообщили националисты.

Они также призвали сегодня собираться в 10:00 под Шевченковским районным судом Киева.