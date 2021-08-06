Ляшко рассчитывает делать 1 млн COVID-прививок в неделю

Виктор Ляшко пообещал, что украинцам будут делать 1 млн прививок в неделю, сообщает Украина 24.

О темпах вакцинации от коронавируса в Украине рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он ответил на вопрос, доволен ли он темпами вакцинации после своего назначения главой Минздрава.

"Конечно. Мое удовольствие показывают цифры. Когда я был главным государственным санврачом, я говорил, что Украина способна производить 3,5-4,5 млн доз прививок в месяц. За июль мы сделали уже 3 млн прививок. Сейчас, с учетом тех поставок, которые уже организованы, в августе мы должны сделать еще больше. Сейчас я рассчитываю делать минимум 1 млн прививок в неделю. И в дальнейшем эти темпы будут наращиваться", — пообещал он.

Ляшко призвал украинцев приходить на прививку.