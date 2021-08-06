Porsche и Manthey Team создали специальную версию купе 911

Спортивное подразделение Porsche Motorsport отметила 25-летие сотрудничества с гоночной командой Manthey Racing. В честь этого события будет изготовлена лимитированная серия 911 GT2 RS Clubsport 25, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Всего компания выпустит 30 "юбилейных" купе на базе модели 911 GT2 RS Clubsport, которые адресованы любителям автоспорта.

Автомобиль получил новый передний и задний бамперы, оригинальную светотехнику, карбоновый капот с центральным воздухозаборником и двумя воздуховодами по бокам. Источник: Porsche

Вдохновение при создании модели инженеры и дизайнеры черпали в модели 911 GT3 R "Grello" команды Manthey, которая получила свои имя за характерную желто-зеленую ливрею. Поэтому модель 911 GT2 RS Clubsport 25 украшают различные желто-зеленые детали, включая аэродинамические элементы в бампере, оклады воздухозаборников и спицы 18-дюймовых дисков с центральным креплением.

911 GT2 RS Clubsport 25 украшают различные желто-зеленые детали. Источник: Porsche

Естественно, что новинки отличается от своих собратьев не только цветом. Автомобиль получил новый передний и задний бамперы, оригинальную светотехнику, карбоновый капот с центральным воздухозаборником и двумя воздуховодами по бокам. Изменения в конструкции воздуховодов в переднем бампере позволили повысить эффективность охлаждения тормозов

В движение болид приводит 3,8-литровый оппозитный мотор с двумя турбинами. Он развивает мощность 700 л.с. Источник: Porsche

От модели 935 Clubsport, которая дебютировала в 2018 году, новинка унаследовала более широкую колею и уникальное заднее антикрыло, которое получило новые боковые панели, а также оригинальные стойки креплений. Карбоновый диффузор оптимизированной формы, новые вентиляционные отверстия и пара хромированных патрубков выхлопной системы формируют особый вид машины сзади. Салон с каркасом безопасности полностью перекочевал с базовой модели 911 GT2 RS Clubsport.

Карбоновый диффузор оптимизированной формы, новые вентиляционные отверстия и пара хромированных патрубков выхлопной системы формируют особый вид машины сзади. Источник: Porsche

В движение болид приводит 3,8-литровый оппозитный мотор с двумя турбинами. Он развивает мощность 700 л.с., которая отправляется к задним ведущим колесам посредством 7-ступенчатой роботизированной коробки передач PDK.

Эксклюзивную версию оценили в 525 тысяч евро без учета налогов. Источник: Porsche

Эксклюзивную версию оценили в 525 тысяч евро без учета налогов. Первые экземпляры отправятся к покупателям в январе будущего года.