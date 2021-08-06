Подготовка к учебному году стартовала: как сэкономить
Каждый ребенок из многодетной семьи в августе получит по 2000 гривен. В Кабмине говорят, что это – деньги на подготовку к школе. Но, как выяснили специалисты, такой суммы не хватит на сборы "с нуля" ни для ученика младших классов, ни для старшеклассника, сообщает Сегодня.
На подготовку к школе в этом году придется выложить в среднем:
- младшие классы – 6114 грн;
- средняя школа – 5754 грн;
- старшие классы – 7194 грн.
В "корзинку" покупок вошли канцелярия, школьная форма и спортивная одежда, считали по ценам интернет-магазинов на Prom.ua. При этом, по сравнению с карантинным 2020 годом, расходы родителей снизятся – в основном за счет падения цен на спортивную одежду.
Набор старшеклассника
Собрать с нуля ученика в старшую школу в этом году стоит 7194 грн, на 1240 грн меньше, чем в 2020-м:
- одежда – 2970 грн;
- обувь – 832 грн;
- рюкзаки и сумки – 540 грн;
- спортивный костюм – 730 грн;
- кроссовки или кеды – 720 грн;
- канцтовары – 422 грн.
Набор первоклассника
На сборы первоклассника родители тратят почти столько же, как и в прошлом году, – 6114 грн:
- одежда – 2830 грн, причем самые дорогие в этой категории – рубашки и блузки (1260 грн за 3 шт.) и брюки (790 грн за 2 пары);
- рюкзаки – 750 грн.
- обувь – 400 грн;
- спортивный костюм – 480 грн;
- спортивная обувь и футболки – 440 грн, популярнее всего – кроссовки со светящейся подошвой;
- канцтовары – 774 грн, самые дорогие – обложки для книг (230 грн за 10 шт.), пеналы (170 грн) и карандаши (96 грн за набор).
Средняя школа – самая экономная
На сборы пятиклассника тратят в среднем 5754 грн – почти столько же, сколько в 2020-м:
- одежда – 2290 грн;
- обувь – 400 грн;
- рюкзаки и портфели – 750 грн;
- канцтовары – 954 грн;
- спортивный костюм – 480 грн;
- кроссовки или кеды – в 440 грн.
Как сэкономить на сборах в школу
- Покупать оптом и заранее
Покупать школьные принадлежности заранее, например, в конце июля – начале августа – гораздо дешевле чем прямо перед началом школьного года, советуют в Prom.ua. Также продавцы делают универсальные наборы школьника, они обычно стоят дешевле, чем покупка всех входящих в них товаров по отдельности. Также, у многих продавцов от 5-15 шт. действует оптовая цена.
- Переждать ажиотаж
Учитывая то, что непонятно, будут ли школьники учиться оффлайн или онлайн, можно купить базовый набор одежды на первое время, а потом докупить то, что нужно после того как спадет ажиотаж и цены – например, ближе ко второй четверти учебы.
- Покупать технику с рук
Современная школа – это не только бумажные книги и тетради. Для нормальной учебы обычно нужен еще и ноутбук, планшет или ПК. Именно на этой категории покупок можно сэкономить – "школьные" гаджеты активно продают на вторичном рынке. Технику с рук можно купить в среднем вдвое раза дешевле, чем новую (подсчеты по ценам IZI.ua). При этом 75% устройств продаются в отличном состоянии.
- Продавать старые вещи
Чтобы сэкономить на школьной одежде, можно продать ту, что ребенок не носит, и покупать или новую, или б/у в хорошем качестве. Такой подход особенно актуален для тех, чьи дети быстро растут, ведь тогда ребенок не будет носить одну и ту же одежду долго. Продать детское платье можно за 140 грн, джинсы – за 135 грн, а обувь – за 300 грн (по данным Shafa.ua).