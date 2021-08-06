Топ-5 базовых сумок на осень 2021

Лето подходит к концу, и вместе с летним гардеробом скоро отправятся отдыхать до следующего сезоне яркие летние сумки. А вот какую сумку выбрать для предстоящей осени, чтобы она отвечала трендам и подходила практически к любой одежде, сообщает РБК-Украина.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Самаль Сан.

Для того, чтобы вы могли более продуманно подходить к составлению своего гардероба, сегодня пойдет речь о базовых сумках и их критериях.

Минимализм и универсальные цвета: стилист показала топ-5 базовых сумок на осень 2021
фото: instagram.com/leoniehanne

Каким критериям должна отвечать базовая сумка:

  • В первую очередь, она должна быть высокого качества - так как вы приобретаете ее не на один год и носить будете достаточно часто - сумка должна выдержать сотни ваших выходов.
  • Решать ваши задачи. Если вам по работе нужно часто носить с собой документы / ноутбук и другие вещи - понятно, что сумка маленького и среднего размера не станет для вас базовой сумкой на каждый день.
  • В стиле минимализм, лаконичная - такая сумка не потеряет своей актуальности.
  • Базовых цветов - бордо, темно-синий, хаки, беж, карамель, черный, - эти цвета наиболее универсальные.
  • Не забывайте про правило соразмерности.

Базовые сумки 2021, примеры луков⠀

  • Кросс-боди

Минимализм и универсальные цвета: стилист показала топ-5 базовых сумок на осень 2021

  • С цепочкой - на вечер

Минимализм и универсальные цвета: стилист показала топ-5 базовых сумок на осень 2021
фото: instagram.com/leoniehanne
  • Тоут

Минимализм и универсальные цвета: стилист показала топ-5 базовых сумок на осень 2021
фото: instagram.com/leoniehanne
  • Рюкзак
Минимализм и универсальные цвета: стилист показала топ-5 базовых сумок на осень 2021
фото: instagram.com/leoniehanne
  • Шоппер

Минимализм и универсальные цвета: стилист показала топ-5 базовых сумок на осень 2021
фото: instagram.com/leoniehanne

Автор: Татьяна Турчаникова

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