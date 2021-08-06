Топ-5 базовых сумок на осень 2021

Лето подходит к концу, и вместе с летним гардеробом скоро отправятся отдыхать до следующего сезоне яркие летние сумки. А вот какую сумку выбрать для предстоящей осени, чтобы она отвечала трендам и подходила практически к любой одежде, сообщает РБК-Украина.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Самаль Сан.

Для того, чтобы вы могли более продуманно подходить к составлению своего гардероба, сегодня пойдет речь о базовых сумках и их критериях.

фото: instagram.com/leoniehanne

Каким критериям должна отвечать базовая сумка:

В первую очередь, она должна быть высокого качества - так как вы приобретаете ее не на один год и носить будете достаточно часто - сумка должна выдержать сотни ваших выходов.

- так как вы приобретаете ее не на один год и носить будете достаточно часто - сумка должна выдержать сотни ваших выходов. Решать ваши задачи. Если вам по работе нужно часто носить с собой документы / ноутбук и другие вещи - понятно, что сумка маленького и среднего размера не станет для вас базовой сумкой на каждый день.

Если вам по работе нужно часто носить с собой документы / ноутбук и другие вещи - понятно, что сумка маленького и среднего размера не станет для вас базовой сумкой на каждый день. В стиле минимализм, лаконичная - такая сумка не потеряет своей актуальности.

- такая сумка не потеряет своей актуальности. Базовых цветов - бордо, темно-синий, хаки, беж, карамель, черный, - эти цвета наиболее универсальные.

- бордо, темно-синий, хаки, беж, карамель, черный, - эти цвета наиболее универсальные. Не забывайте про правило соразмерности.

Базовые сумки 2021, примеры луков⠀

Кросс-боди

С цепочкой - на вечер

фото: instagram.com/leoniehanne

Тоут

фото: instagram.com/leoniehanne

Рюкзак

фото: instagram.com/leoniehanne

Шоппер

фото: instagram.com/leoniehanne

Автор: Татьяна Турчаникова