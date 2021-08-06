Apple улучшит камеру старых iPhone

В iOS 15 появилась функция автоматического улучшения фотографий, сообщает Лента.Ру.

Пользователь площадки под ником Doubleluckstur опубликовал две фотографии — сделанные на iPhone под управлением актуальной iOS и на смартфон с загруженной бета-версией iOS 15. Оба изображения были сняты против солнца таким образом, чтобы в углу фотографии появились специфические блики. Как оказалось, смартфон с более новой версией ОС автоматически исправил фото, убрав блики от солнца.

Судя по всему, за новую функцию отвечают усовершенствованные алгоритмы постобработки изображений. Так как iOS 15 будет доступна большому количество iPhone, стоит полагать, что данная опция улучшит камеру не только новых, но и старых аппаратов Apple.

По словам комментаторов с Reddit, данное нововведение улучшит пользовательский опыт. Объектив iPhone обычно собирает блики не только при съемке против солнца, но и других источников света, а также в условиях яркого искусственного освещения.

"Это замечательно. С тех пор, как я купил этот телефон, у меня появилось много бликов от линз" , — заявил пользователь под ником McNuggets.

«У меня iPhone XS, я прочитал ваш пост и протестировал прямо сейчас. Работает!» — заметил Federico1459.