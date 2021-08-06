В Украине вновь зафиксировали превышение по эпидпоказателям

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в Киеве превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в столице этот показатель составляет 76 чел. на 100 тыс. жителей.

В Донецкой, Ровенской и Тернопольской областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель в Донецкой области составляет 84,1% (норма не более 50%), Ровенской - 88,2%, Тернопольской - 157,1%.

На Донетчине также зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - 4% (норма для "зеленой" зоны менее 4%). Кроме того, этот показатель также превышен на Луганщине - 4,9%.

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако, чтобы область попала в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей.