В Беларуси со щитами блокируют возвращение мигрантов на границе с Литвой

Литовские СМИ опубликовали видео, на котором группа мигрантов застряла на нейтральной полосе на границе Беларуси и Литвы, сообщает Европейская правда.

На кадрах видно, что в Литву мигрантов не пускали, а со стороны Беларуси их отгоняли какие-то люди со щитами.

Съемка велась от литовского пограничного столба, где заметен как минимум один человек, а также скулит собака. Видно, как один из предполагаемых мигрантов обращается в сторону литовской стороны:

"Please" , — говорит он.

"Go back" — следует ответ.

Тогда мужчина опять поворачивается к людям со щитами и, вероятно, начинает беседу с одним бойцом. Но тот указывает рукой в обратном направлении.

Официально о таких случаях ранее не сообщалось, но издание утверждает, что они происходили и это подтвердили несколько источников.