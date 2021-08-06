В Беларуси со щитами блокируют возвращение мигрантов на границе с Литвой
Литовские СМИ опубликовали видео, на котором группа мигрантов застряла на нейтральной полосе на границе Беларуси и Литвы, сообщает Европейская правда.
На кадрах видно, что в Литву мигрантов не пускали, а со стороны Беларуси их отгоняли какие-то люди со щитами.
Съемка велась от литовского пограничного столба, где заметен как минимум один человек, а также скулит собака. Видно, как один из предполагаемых мигрантов обращается в сторону литовской стороны:
"Please", — говорит он.
"Go back" — следует ответ.
Тогда мужчина опять поворачивается к людям со щитами и, вероятно, начинает беседу с одним бойцом. Но тот указывает рукой в обратном направлении.
Официально о таких случаях ранее не сообщалось, но издание утверждает, что они происходили и это подтвердили несколько источников.