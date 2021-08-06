В России произошел взрыв на заводе "Газпрома"

В Западной Сибири на территории одного из предприятий российского газового монополиста "Газпром" прогремел мощный взрыв. Из-за инцидента под угрозой добыча газа в регионе, также резко упало количество "голубого топлива", которое уходит в Европу, сообщает Слово и дело.

Отмечается, что пожар и последующий взрыв произошли в ночь на 5 августа в 28 км от одного из российских центров добычи газа - города Новый Уренгой.

Горело здание завода, в котором готовился к транспортировке газовый конденсат. Взрыв оказался настолько мощным, что трясло в 20 км от эпицентра, однако пострадавших, по предварительной информации, нет, как и угрозы расположенным по соседству объектам.

Тем не менее, может остановиться весь газодобывающий комплекс Западной Сибири, так как власти после взрыва прекратили работу завода и перекрыли сбор конденсата. Инцидент также сказался на уровне прокачки газа в Европу – он упал с 2,2 млн кубометров до менее, чем 1 млн.