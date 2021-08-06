Через 50 лет часть Украины может превратиться в пустыню

О том, что существуют климатические модели, которые прогнозируют такие последствия, заявил гидрометеоролог Денис Пышняк из Национального Антарктического научного центра, сообщает Рубрика.

Ученый объяснил, что климатические модели показывают, что в Украине осадков будет значительно меньше, и в связи с тем, что температура повысится на 1-2 градуса, условия на юго-востоке нашей страны могут приблизиться к пустынным. По словам гидрометеоролога из Национального Антарктического научного центра Дениса Пышняка, климат будет напоминать субтропический уже через 50 лет.

Он также добавил, что мы можем повлиять на эти изменения, если следовать стратегии Достижения углеродной нейтральности. Согласно этой стратегии, страны, на долю которых приходится более 65 процентов глобальных выбросов вредных парниковых газов и более 70 процентов мировой экономики, берут на себя обязательства по обеспечению нулевого баланса выбросов к середине текущего столетия.

Украина также взяла на себя обязательства быть углеродно-нейтральной, подписав Парижское соглашение. Минэкологии рассчитало, что Украина к 2030 году способна сократить выбросы углерода на 65%. При самом оптимистичном сценарии, по словам гидрометеоролога, процесс изменения климата на территории Украины можно не только замедлить, а и остановить, но для того, чтобы откатить климатические условия до доиндустриального периода, потребуется несколько сотен лет.