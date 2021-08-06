Опасный ингредиент, которого не должно быть в вашем дезодоранте

Столкнувшись лицом к лицу с дезодорантами и антиперспирантами в магазине, вы легко можете запутаться. Какой из них купить? На какие ингредиенты обратить внимание, сообщает WomanEL.

Несколько наиболее важных ингредиентов, которые следует избегать.

Фталаты в дезодоранте

Они обычно скрываются за общим термином «аромат». Фталаты добавляют, чтобы аромат оставался на коже дольше. Но в этом случае приятный запах может дорого обойтись. Предполагается, что фталаты препятствуют выработке организмом и использованию гормона тестостерона – проблема, которая в разной степени характерна как для мужчин, так и для женщин. Они также могут навредить фертильности у мужчин и женщин или даже нанести ущерб развитию плода у женщин, которые забеременели.

Но это не единственный опасный ингредиент

Еще одна группа химических веществ, на которую следует обратить внимание, – это парабены. Это консерванты, которые действуют как эндокринные разрушители. Что означает, что они нарушают нормальную гормональную активность или имитируют ее. Хотя связь не является окончательной, есть опасения по поводу потенциальной связи с раком груди.

Алюминий также входит в список ингредиентов, которых следует избегать. Обычно он содержится в антиперспирантах, которые блокируют потоотделение (не в дезодорантах, которые действуют только для маскировки запахов). Соли алюминия размягчаются в порах и образуют гелеобразное вещество, которое эффективно блокирует поры и борется с потливостью.

Проблема в том, что алюминий в антиперспиранте уже давно подозревается в том, что он способствует развитию рака груди как у женщин, так и у мужчин. Алюминий может проникать через кожный барьер и воздействовать на ткани груди. Большинство экспертов утверждают, что нет убедительных доказательств того, что алюминий действительно вызывает рак груди. Но всё-таки было бы хорошо свести риск рака к минимуму.