В Украине введут налог на необоснованные траты
Кабинет министров готовит для внесения в парламент законопроект о так называемых косвенных методах налогового контроля, сообщает UBR.
Документ предусматривает, что Госналоговая сможет уточнять происхождении средств, направленных на приобретение ценных активов, рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Данил Гетманцев.
"И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии, то он будет вынужден доплатить налог на расходы, которые не может объяснить", – рассказал нардеп.
По его словам, Украина как открытая страна должна следовать цивилизованным правилам. Именно поэтому Гетманцев рекомендует воспользоваться налоговой амнистией.
Напомним, в середине июня Верховная Рада приняла закон №1539-IX (законопроект №5153), который в пакете с другими документами предусматривает введение в Украине налоговой амнистии. Президент Владимир Зеленский вернул документ с подписью 19 июля, а вступил он в силу с 21 июля текущего года.
Закон предлагает в период с 1 сентября 2021-го до 1 сентября 2022 года провести добровольное декларирование активов физлиц, которые были приобретены до 1 января этого года, но из которых не были уплачены налоги.