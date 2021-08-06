В Украине введут налог на необоснованные траты

Кабинет министров готовит для внесения в парламент законопроект о так называемых косвенных методах налогового контроля, сообщает UBR.

Документ предусматривает, что Госналоговая сможет уточнять происхождении средств, направленных на приобретение ценных активов, рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Данил Гетманцев.

"И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии, то он будет вынужден доплатить налог на расходы, которые не может объяснить" , – рассказал нардеп.

По его словам, Украина как открытая страна должна следовать цивилизованным правилам. Именно поэтому Гетманцев рекомендует воспользоваться налоговой амнистией.

Напомним, в середине июня Верховная Рада приняла закон №1539-IX (законопроект №5153), который в пакете с другими документами предусматривает введение в Украине налоговой амнистии. Президент Владимир Зеленский вернул документ с подписью 19 июля, а вступил он в силу с 21 июля текущего года.

Закон предлагает в период с 1 сентября 2021-го до 1 сентября 2022 года провести добровольное декларирование активов физлиц, которые были приобретены до 1 января этого года, но из которых не были уплачены налоги.