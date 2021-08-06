Под Киевом произошло ДТП с бронетехникой

Утром в пятницу, 6 августа, на 45-м километре автодороги Киев - Чернигов произошло дорожно-транспортное происшествие. Недалеко от села Большая Александровка, что в Киевской области, на трассе легковушки оказались в колонне военной техники. Движение по дороге сейчас затруднено, сообщает Страна.ua.

Патрульные сообщили, что в результате происшествия есть пострадавшие.

По их данным, объезд осуществляется по встречной полосе. Движение на дороге регулируют патрульные. Вскоре, по информации полиции, на место происшествия приедет следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств.

На видео, которое публикует "Киев оперативный" видно, что легковушки стоят в колонне с бронетехникой на указанном участке трассы Киев-Чернигов. Однако, как они там оказались, пока неизвестно.